Дмитрий Хомуха рассказал, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Факел»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча армейцев с воронежским «Факелом» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

«ЦСКА придётся постараться, чтобы забрать три очка в предстоящем матче. «Факел» у себя дома при поддержке своих болельщиков выглядит командой, которая не отдаёт очки без боя. Стандартные положения — один из козырей армейцев. Если «Факел» справится с этим, то тогда можно рассчитывать, что они возьмут очки», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.