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Дмитрий Хомуха рассказал, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Факел»

Дмитрий Хомуха рассказал, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Факел»
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча армейцев с воронежским «Факелом» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА придётся постараться, чтобы забрать три очка в предстоящем матче. «Факел» у себя дома при поддержке своих болельщиков выглядит командой, которая не отдаёт очки без боя. Стандартные положения — один из козырей армейцев. Если «Факел» справится с этим, то тогда можно рассчитывать, что они возьмут очки», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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