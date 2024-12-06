Аморим — о 13-м месте «МЮ» в АПЛ: это печально, но здесь один результат может изменить всё

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказал мнение относительно текущего 13-го места команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Это печально, потому что это очень конкурентная лига, [однако] всё может измениться из-за одного результата. Нам нужно пройти этот этап. Перед игрой с «Арсеналом» (матч 14-го тура АПЛ, где манкунианцы проиграли со счётом 0:2. — Прим. «Чемпионата») вы спрашивали о борьбе за первую четвёрку, а теперь мы вернулись на это место. Нам необходимо сохранять спокойствие и продолжать делать свою работу», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форрест» (7 декабря).

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