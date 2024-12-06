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«В футболе не всегда всё получается сразу». Угальде — о критике за отсутствие голов

«В футболе не всегда всё получается сразу». Угальде — о критике за отсутствие голов
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, как переживал период, когда не удавалось забивать на регулярной основе.

«Старался сохранять спокойствие. В прошлом сезоне у меня было не так уж много моментов. Мне в принципе редко удавалось хотя бы оказаться на ударной позиции. Конечно, расстраивался, что не забиваю. Но в итоге этот период тоже стал для меня полезным опытом.

Влияла ли критика в прессе? Я не знаю русского языка, а специально переводить новости и статьи о себе не было желания. Хотя тут и так всё понятно. «Спартак» заплатил деньги за мой трансфер. И клуб, и болельщики ждали от меня голов. Но в футболе не всегда всё получается сразу», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

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