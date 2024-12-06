«Аталанта» — «Милан»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Аталанта» из Бергамо и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Рим, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко. «Милан» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 22 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», у которого 32 очка.