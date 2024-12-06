Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» — «Милан»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

«Аталанта» — «Милан»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Аталанта» из Бергамо и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Рим, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 15-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 14 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко. «Милан» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 22 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», у которого 32 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Аталанта» проявляла интерес к Сперцяну прошлым летом — Хачатрян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android