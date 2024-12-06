Кокорин помог «Арису» обыграть «Эносис» в 13-м туре чемпионата Кипра

Завершился матч 13-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Эносис». Команды играли на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). «Арис» одержал победу со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 53-й минуте счёт открыл российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин. Через восемь минут ответный мяч «Эносиса» забил Бассала Самбу. Победу хозяевам принёс Деннис Гаустад, который отличился на 90+4-й минуте.

«Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 13 матчей. «Эносис» находится на 12-й строчке, заработав девять очков за аналогичное количество игр.