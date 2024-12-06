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Кокорин помог «Арису» обыграть «Эносис» в 13-м туре чемпионата Кипра

Кокорин помог «Арису» обыграть «Эносис» в 13-м туре чемпионата Кипра
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Завершился матч 13-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Эносис». Команды играли на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). «Арис» одержал победу со счётом 2:1.

Кипр — Первый дивизион . 13-й тур
06 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 1
Эносис
Паралимни
1:0 Кокорин – 53'     1:1 Самбу – 61'     2:1 Gaustad – 90+4'    

Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 53-й минуте счёт открыл российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин. Через восемь минут ответный мяч «Эносиса» забил Бассала Самбу. Победу хозяевам принёс Деннис Гаустад, который отличился на 90+4-й минуте.

«Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 13 матчей. «Эносис» находится на 12-й строчке, заработав девять очков за аналогичное количество игр.

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