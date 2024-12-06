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«Осер» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 14-го тура Лиги 1 начнётся в 23:00 мск

«Осер» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 14-го тура Лиги 1 начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 6 декабря, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Осер» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Осер
Осер
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 сыгранных матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 33 очка. «Осер» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 19 очков.

В последний раз команды встречались между собой в 36-м туре Лиги 1 сезона-2023/2024. Тогда сильнее оказался «ПСЖ» (2:1).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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