«Осер» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 14-го тура Лиги 1 начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Осер» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 сыгранных матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 33 очка. «Осер» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 19 очков.

В последний раз команды встречались между собой в 36-м туре Лиги 1 сезона-2023/2024. Тогда сильнее оказался «ПСЖ» (2:1).