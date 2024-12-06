Угальде поделился впечатлениями от работы со Станковичем в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о работе с главным тренером Деяном Станковичем.

«Главный тренер делает отличную работу, чтобы мы развивались как команда. А ключевое, что исходит от него — это страсть к победам. Она как постоянное напоминание, что мы все здесь для завоевания трофеев.

Станкович не так много говорит, но, когда делает это, ты сразу понимаешь, что перед тобой человек с огромным опытом и большими победами за спиной. И его советы в этом плане очень ценны», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 17 матчей, в которых забил 14 мячей и оформил две голевые передачи.