Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угальде поделился впечатлениями от работы со Станковичем в «Спартаке»

Угальде поделился впечатлениями от работы со Станковичем в «Спартаке»
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о работе с главным тренером Деяном Станковичем.

«Главный тренер делает отличную работу, чтобы мы развивались как команда. А ключевое, что исходит от него — это страсть к победам. Она как постоянное напоминание, что мы все здесь для завоевания трофеев.

Станкович не так много говорит, но, когда делает это, ты сразу понимаешь, что перед тобой человек с огромным опытом и большими победами за спиной. И его советы в этом плане очень ценны», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 17 матчей, в которых забил 14 мячей и оформил две голевые передачи.

Материалы по теме
«Зенит» уйдёт на перерыв лидером, а «Спартак» останется в гонке? Интриги 18-го тура РПЛ
«Зенит» уйдёт на перерыв лидером, а «Спартак» останется в гонке? Интриги 18-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android