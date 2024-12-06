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Наумов: Дзюба силён в матчах с середняками, но с «Зенитом» ему не дадут развернуться

Наумов: Дзюба силён в матчах с середняками, но с «Зенитом» ему не дадут развернуться
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле тольяттинский «Акрон». Игра состоится завтра, 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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«Зенит» не допускает две оплошности подряд. Петербуржцы сделают всё, чтобы обыграть «Акрон» и, думаю, они уверенно выиграют матч с разницей в два-три мяча. Вряд ли Дзюба выйдет в матче с «Зенитом» — он уже выходил один раз, чуть отыграл, получил травму и покинул поле. Я считаю, что «Акрон» должен правильнее использовать Дзюбу. Артём может помочь команде, но только в матчах с середняками.

Средние команды играют не так плотно и не с такой скоростью, тогда у Дзюбы есть пространство и время, чтобы принять решение. В таких играх он силён. Посмотрите, как он играл в последней встрече, где его признали лучшим игроком матча. В матче с «Зенитом» Артёму не дадут развернуться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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