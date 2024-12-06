Форвард «Краснодара» Кордоба: в России играют хорошие нападающие

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос, кого из нападающих Российской Премьер-Лиги он может выделить.

«Кого могу отметить? Да всех, в России играют нападающие хорошего уровня. Не хочу кого-то выделять», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

После 17 сыгранных встреч «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским «Локомотивом». Матч состоится 8 декабря, начало — в 19:30 мск.