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Форвард «Спартака» Угальде: перед матчем с «Локо» проспал 10 часов в самолёте

Форвард «Спартака» Угальде: перед матчем с «Локо» проспал 10 часов в самолёте
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Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о перелётах во время международных пауз.

«Эти путешествия действительно забирают много сил. Столько смен часовых поясов, климатических зон… Например, в последний раз я летел из Москвы сначала в Стамбул, потом в Панаму, затем – на Коста-Рику. По времени перелёт занял в общей сложности почти 30 часов!

Перед матчем с «Локо» проспал 10 часов в самолёте, а потом уже в Москве принял снотворное, чтобы поспать ещё. Потому что иначе у меня полностью сбился бы режим. В итоге сил на игру хватило, но всё равно чувствовал себя не в своей тарелке. И всего через пару дней мы отправились в Ростов уже на поезде. Одним словом, всё это выматывает. Но ничего, скоро отпуск», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (5:2) Угальде оформил покер.

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