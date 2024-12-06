Форвард «Спартака» Угальде: перед матчем с «Локо» проспал 10 часов в самолёте

Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о перелётах во время международных пауз.

«Эти путешествия действительно забирают много сил. Столько смен часовых поясов, климатических зон… Например, в последний раз я летел из Москвы сначала в Стамбул, потом в Панаму, затем – на Коста-Рику. По времени перелёт занял в общей сложности почти 30 часов!

Перед матчем с «Локо» проспал 10 часов в самолёте, а потом уже в Москве принял снотворное, чтобы поспать ещё. Потому что иначе у меня полностью сбился бы режим. В итоге сил на игру хватило, но всё равно чувствовал себя не в своей тарелке. И всего через пару дней мы отправились в Ростов уже на поезде. Одним словом, всё это выматывает. Но ничего, скоро отпуск», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (5:2) Угальде оформил покер.