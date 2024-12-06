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Аморим рассказал о нынешних проблемах состава «Манчестер Юнайтед»

Аморим рассказал о нынешних проблемах состава «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о наиболее оптимальном стартовом составе «красных дьяволов» на текущий момент.

— Определили ли вы лучший стартовый состав «Манчестер Юнайтед»?
— Более или менее. У нас есть видение, но проблема заключается в том, что футболисты возвращаются [в состав] без тренировок, поэтому нам нужно регулировать нагрузку. Нужно понимать, какие игроки доступны. Например, Бруну Фернандеш немного устал в концовке матча с «Арсеналом», однако он очень быстро восстанавливается. В свою очередь, Мануэлю Угарте, которого я знаю давно, нужно ещё немного времени. Происходит процесс знакомства с игроками. Мы приближаемся к идеалу, — приводит слова Аморима BBC.

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