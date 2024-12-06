Экс-игрок «Спартака» Маркао: если мне предложат работу в России, допускаю, что соглашусь

Бывший нападающий московского «Спартака» Маркао заявил о желании поработать в России. Форвард выступал за красно-белых с 2000 по 2001 год, забив семь мячей в 24 матчах.

«Хотел ли бы я поработать в России на какой-нибудь должности? Да, конечно. С теплотой вспоминаю время, которое провёл в Москве. Но одного желания мало. Я не такой человек, который просто поедет зарабатывать деньги.

Нужно хотя бы немного владеть русским языком, нужно знать все детали, которые происходят в чемпионате России. Необходимо очень серьёзно подойти к этому вопросу. Если мне предложат работу в России, то я допускаю, что соглашусь. Но для этого нужно обсудить все детали и хорошо к ней подготовиться», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».