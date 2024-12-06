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Анчелотти рассказал, когда Винисиус и Алаба смогут выйти на поле после травм

Анчелотти рассказал, когда Винисиус и Алаба смогут выйти на поле после травм
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о сроках восстановления травмированных футболистов команды Винисиуса Жуниора и Давида Алабы.

«Относительно здоровья Винисиуса есть хорошая новость: он быстро восстанавливается. Винисиус не будет готов к завтрашнему дню, но он сможет принять участие в следующем матче Лиги чемпионов (10 декабря «Реал» сыграет с «Аталантой». — Прим. «Чемпионата»).

Алаба здорово проявляет себя на тренировках, однако ему нужен ещё месяц. Он вернётся в январе», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в конце ноября Винисиус получил мышечную травму. В свою очередь, Алаба разорвал крестообразные связки в декабре минувшего года.

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