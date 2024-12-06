Наумов: «Спартак» ошибается, если хочет назначить иностранца спортивным директором

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о должности спортивного директора в столичном «Спартаке». Ранее её покинул португалец Томаш Амарал.

«Конечно, плохо, что перед зимним трансферным окном у «Спартака» нет спортивного директора. Не думаю, что в клубе правы, когда назначают на пост спортивного директора иностранцев. На эту должность нужно назначить только россиянина, потому что спортивный директор должен знать хорошо российский футбол. К примеру, «Торпедо» назначило Ари. Это оправданно. Он долго играл в России, знает российский футбол и латиноамериканский рынок. «Торпедо», назначая Ари, решило сделать вектор по латиноамериканскому рынку. Этот вектор развития я ещё могу понять.

Но зачем «Спартак» берёт непонятного иностранца? Как он может работать в России, если ничего не знает о нас? Ещё главный тренер может как-то работать, а спортивному директору сложно. Поэтому «Спартак» ошибается. Нужно обратиться к российским специалистам, которых у нас есть очень много. Тот же Самедов мог стать спортивным директором. Может, в «Спартаке» хотят иностранца, чтобы он не зависел от внутренних структур и был более объективным», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.