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Стало известно, сколько может заработать победитель клубного чемпионата мира — 2025

Стало известно, сколько может заработать победитель клубного чемпионата мира — 2025
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ФИФА провела встречу с командами, которые сыграют на клубном чемпионате мира 2025 года, с целью объяснить им экономическую целесообразность участия в этом турнире. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в ходе данной встречи представители ФИФА не назвали конкретных цифр, однако уведомили, что призовой фонд клубного чемпионата мира — 2025 может превзойти аналогичный фонд в Лиге чемпионов.

Подчёркивается, что ФИФА поставила перед собой задачу выплатить клубу, выигравшему турнир, как минимум € 100 млн. В то время как команда, победившая в течение сезона во всех доступных соревнованиях под эгидой УЕФА, способна заработать до € 111 млн. При этом призовой фонд клубного чемпионата мира может увеличиться, например, за счёт привлечения новых спонсоров.

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