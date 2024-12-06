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Глава Федерации футбола Франции: все видят, что Мбаппе стал играть на более низком уровне

Глава Федерации футбола Франции: все видят, что Мбаппе стал играть на более низком уровне
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло высказался об игровом уровне нападающего «трёхцветных» и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, который не вызывался в расположение национальной команды в октябре и ноябре.

«Килиан Мбаппе — один из лучших игроков на планете, который на текущий момент переживает тяжёлые времена. Все это видят. По сравнению с выступлениями, показываемыми им в самом начале карьеры, сейчас Мбаппе демонстрирует более низкий уровень. Это сказывается на сборной Франции. Я всё ещё думаю, что если бы Килиан Мбаппе играл на своём изначальном уровне, то мы могли бы выиграть чемпионат Европы в Германии», — приводит слова Диалло AS со ссылкой на RMC Sport.

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