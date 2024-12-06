Семшов: когда берут тех, кого мы видим, обидно за русских тренеров

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об иностранных тренерах Российской Премьер-Лиги.

— Есть лобби российских тренеров, но пока активное в плане медиа, клубы всё равно берут средних иностранцев. Непонятных легионеров-тренеров Валерий Газзаев назвал трубочистами.

— Если брать топ-тренера, вопросов нет. Но сейчас топ не поедет. А когда берут тех, кого мы видим, обидно за русских тренеров, много сделавших для нашего футбола — и как игроки, и как тренеры, — очень обидно. Везут начинающего иностранца и говорят, что он будет набираться практики. У меня вопрос — а мы где будем набираться практики? Это надо пересматривать.

— Конкретизируйте.

— Когда вы везёте иностранца, нужно смотреть то, чего он уже добился и что он может дать нашему футболу. А когда везём из молодёжных составов тренеров — Артигу, Абаскаля, в не обиду им, но их никто не знает — и говорят, что приедут набираться опыта… В какую бы страну нам поехать набраться опыта?

— Как продвигать наших?

— Доверять нашим. Почему нет? Эта заезженная фраза «нет опыта» меня удивляет. У Слишковича опыт 10 игр в РПЛ главным тренером. Его поставили в «Оренбург», ведь он опытный тренер, — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

На данный момент в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 пять иностранных тренеров: Марцел Личка («Динамо» Москва), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич (ЦСКА), Франк Артига («Химки»), Владимир Слишкович («Оренбург»).