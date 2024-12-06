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Агент Дэвиса возмущён поведением «Баварии» на переговорах о новом контракте игрока — Фальк

Агент Дэвиса возмущён поведением «Баварии» на переговорах о новом контракте игрока — Фальк
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Агент Ник Хаус, представляющий интересы 24-летнего левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, возмущён тем, как мюнхенский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с футболистом. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Хаус отменил запланированную поездку в Мюнхен. Переговоры проходили в режиме видеосессии, при этом директор «Баварии» Макс Эберль не присутствовал на ней, что удивило сторону Дэвиса.

Теперь агент Дэвиса хочет выслушать предложения от «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», заинтересованных в подписании канадского защитника. Встречи с этими клубами запланированы на январь. Действующий контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2025 года.

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