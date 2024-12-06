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Форвард «Аль-Насра» Роналду забил 916-й гол в карьере в матче с «Аль-Иттихадом»

Форвард «Аль-Насра» Роналду забил 916-й гол в карьере в матче с «Аль-Иттихадом»
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В эти минуты проходит матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживает аргентинская бригада арбитров во главе с Факундо Тельо. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости счёт 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
06 декабря 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
2-й тайм
1 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Бензема – 55'     1:1 Роналду – 57'    

На 55-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема открыл счёт. Ответный мяч «Аль-Насра» спустя две минуты забил форвард Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 916 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 81 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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