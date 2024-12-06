«Для нападающих чемпионат России сложнее». Угальде сравнил РПЛ с Эредивизией

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сравнил чемпионаты России и Нидерландов.

«Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы. И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре. Кроме того, в Нидерландах даже аутсайдеры действуют в открытой манере, оставляют свободные зоны. Здесь футбол плотнее», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 17 матчей, в которых забил 14 мячей и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего четыре игры и один гол в Фонбет Кубке России.