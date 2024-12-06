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Боссы «Ливерпуля» осознают необходимость в продлении контракта с Салахом — GMS

Боссы «Ливерпуля» осознают необходимость в продлении контракта с Салахом — GMS
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Американская компания Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», а также другие члены правления клуба всё больше осознают необходимость в продлении контракта с 32-летним крайним нападающим Мохамедом Салахом, заканчивающегося грядущим летом. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, в Fenway Sports Group признали, что на текущий момент практически невозможно рассматривать какие-либо варианты, кроме как предложить Салаху контракт, соответствующий его требованиям, поскольку своей игрой и результативностью он доказывает ценность для команды.

В руководстве мерсисайдцев опасаются, что если они позволят египетскому футболисту покинуть клуб по окончании сезона, то рискуют вызвать негативную реакцию со стороны значительной части болельщиков.

В нынешнем сезоне Салах сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 12 результативных передач.

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