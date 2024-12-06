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На матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» ожидается аншлаг

На матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» ожидается аншлаг
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На матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» ожидается аншлаг. Об этом сообщает «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, на встрече, которая состоится 8 декабря, на стадионе «Краснодар» будет около 33 тыс. зрителей.

В последний раз команды встречались между собой 1 сентября в матче 7-го тура чемпионата России. Тогда сильнее оказались «быки», они разгромили железнодорожников со счётом 3:0.

После 17 сыгранных встреч «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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