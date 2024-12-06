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Аль-Иттихад — Аль-Наср, результат матча 13-го тура Про-Лиги, счёт 2:1, 6 декабря 2024 года

«Аль-Наср» упустил ничью в концовке матча 13-го тура Про-Лиги с «Аль-Иттихадом»
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Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо (Аргентина). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
06 декабря 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Бензема – 55'     1:1 Роналду – 57'     2:1 Бергвейн – 90+1'    

На 55-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема открыл счёт. Ответный мяч «Аль-Насра» спустя две минуты забил форвард Криштиану Роналду. Победный мяч хозяев на 90+1-й минуте оформил Стивен Бергвейн — 2:1.

После 13 сыгранных матчей «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу Про-Лиги, набрав 36 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 25 очков.

Календарь Про-Лиги
Турнирная таблица Про-Лиги
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