«Аль-Наср» упустил ничью в концовке матча 13-го тура Про-Лиги с «Аль-Иттихадом»

Завершился матч 13-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо (Аргентина). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 55-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема открыл счёт. Ответный мяч «Аль-Насра» спустя две минуты забил форвард Криштиану Роналду. Победный мяч хозяев на 90+1-й минуте оформил Стивен Бергвейн — 2:1.

После 13 сыгранных матчей «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу Про-Лиги, набрав 36 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 25 очков.