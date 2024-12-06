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В «Аль-Хиляле» высказались о возможной покупке Роналду к клубному чемпионату мира — 2025

В «Аль-Хиляле» высказались о возможной покупке Роналду к клубному чемпионату мира — 2025
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Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада ответил на вопрос о потенциальной покупке нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду специально к клубному чемпионату мира — 2025, который пройдёт с 15 июня по 13 июля.

«Это похоже на научную фантастику. Криштиану Роналду не наш игрок, поэтому сложно что-то сказать по этому поводу. Сейчас он не является свободным агентом, так что не очень приятно об этом говорить», — приводит слова Кальсады Give me Sport.

Также источник подчёркивает, что приоритетом «Аль-Хиляля» является подписание крайнего нападающего Мохамеда Салаха, чей контракт с «Ливерпулем» заканчивается летом 2025 года.

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