Корнеев — о запрете на трансферы для ЦСКА: «Вест Хэм» тоже должен быть забанен

Экс-полузащитник московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался по поводу запрета на трансферы для армейцев. Напомним, сегодня, 6 декабря, ФИФА наложила трансферный бан для красно-синих.

«Ситуация сложная, просто я не понимаю чёткую позицию ФИФА. Значит, «Вест Хэм» тоже должен быть забанен. «Херенвен» занимает такую позицию, что у них отношения с ЦСКА и им неважно, что происходит дальше.

Но им всё равно, откуда получать деньги, поэтому они будут рассматривать все возможные схемы выплат, если «Вест Хэм» тронется. Однако они этого не делают. Почему ЦСКА должен доставать откуда-то деньги, когда висят такие деньги от «Вест Хэма»? Если бы они забанили и английский клуб, было бы понятно. Но они этого не сделали», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».