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Анчелотти рассказал, какая критика задевает его

Анчелотти рассказал, какая критика задевает его
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какой тип критики может его задеть.

«[Не задевает критика] Если она касается моего профессионализма, неправильных изменений, выбора состава. Это всё не затрагивает мою личность, не влияет на то, как я работаю. Но когда это [критика] направлена на мою личность, она наносит удар по тому, кто я есть. Подобное беспокоит меня больше всего. Сказать кому-то, что он совершил глупость — не то же самое, что сказать человеку, что он глупый. Это совсем другое», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

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