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Угальде: Москва определённо нравится, даже снег вызывает только позитивные эмоции

Угальде: Москва определённо нравится, даже снег вызывает только позитивные эмоции
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от жизни в Москве.

«Нравится ли девушке в Москве? Да. В «Спартаке» сейчас много игроков, которые говорят на испанском. Это выручает в том плане, что наши жёны и девушки общаются и дружат.

Мы не так часто выбираемся из дома, но Москва нам определённо нравится. Даже снег вызывает только позитивные эмоции, хотя на Коста-Рике не бывает холодно — и привыкнуть к морозам мне сложно», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 17 матчей, в которых забил 14 мячей и оформил две голевые передачи.

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