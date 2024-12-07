Угальде: Москва определённо нравится, даже снег вызывает только позитивные эмоции

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от жизни в Москве.

«Нравится ли девушке в Москве? Да. В «Спартаке» сейчас много игроков, которые говорят на испанском. Это выручает в том плане, что наши жёны и девушки общаются и дружат.

Мы не так часто выбираемся из дома, но Москва нам определённо нравится. Даже снег вызывает только позитивные эмоции, хотя на Коста-Рике не бывает холодно — и привыкнуть к морозам мне сложно», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 17 матчей, в которых забил 14 мячей и оформил две голевые передачи.