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«Осер» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Лиги 1

«Осер» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Лиги 1
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Сегодня, 6 декабря, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Осер» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Осер
Осер
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж

Стартовые составы играющих команд:

«Осер»: Леон, Акпа, Дануа, Жубал, Менса, Овусу, Ошо, Перрин, Синайоко, Траоре, Хувер.

«ПСЖ»: Доннарумма, Баркола, Витинья, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Маркиньос, Мендеш, Пачо, Рамуш, Руис, Хакими.

После 13 сыгранных матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 33 очка. «Осер» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 19 очков.

В последний раз команды встречались между собой в 36-м туре Лиги 1 сезона-2023/2024. Тогда сильнее оказался «ПСЖ» (2:1).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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