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Игрок «Спартака» Угальде назвал лучших нападающих из действующих футболистов

Игрок «Спартака» Угальде назвал лучших нападающих из действующих футболистов
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о лучших игроках своего амплуа.

— Ты рассказывал, что твоими кумирами были Агуэро и Суарес. А кого считаешь лучшим нападающим из действующих игроков помоложе?
— Мне нравятся Лаутаро Мартинес из «Интера» и Хулиан Альварес из «Атлетико». Впечатляет, как они двигаются, как прессингуют, как работают с мячом. Для меня они своего рода образцы, — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 17 матчей, в которых забил 14 мячей и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего четыре игры и один гол в Фонбет Кубке России.

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