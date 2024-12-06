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Два ассиста Мхитаряна помогли «Интеру» победить «Парму» в матче Серии А

Два ассиста Мхитаряна помогли «Интеру» победить «Парму» в матче Серии А
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Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Парма». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». В качестве главного арбитра встречи выступил Розарио Абиссо. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Италия — Серия А . 15-й тур
06 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Парма
Парма
1:0 Димарко – 40'     2:0 Барелла – 53'     3:0 Тюрам – 66'     3:1 Дармиан – 81'    

На 40-й минуте с передачи полузащитника Генриха Мхитаряна счёт во встрече открыл защитник Федерико Димарко. На 53-й минуте преимущество «Интера» укрепил Николо Барелла. Ассистентом вновь выступил Мхитарян. На 67-й минуте нападающий чемпионов Италии Маркус Тюрам довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте защитник хозяев Маттео Дармиан забил гол в свои ворота.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 31 очко за 14 матчей. «Парма» заработала 15 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 32 очка за 14 игр.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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