Два ассиста Мхитаряна помогли «Интеру» победить «Парму» в матче Серии А

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Парма». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». В качестве главного арбитра встречи выступил Розарио Абиссо. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 40-й минуте с передачи полузащитника Генриха Мхитаряна счёт во встрече открыл защитник Федерико Димарко. На 53-й минуте преимущество «Интера» укрепил Николо Барелла. Ассистентом вновь выступил Мхитарян. На 67-й минуте нападающий чемпионов Италии Маркус Тюрам довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте защитник хозяев Маттео Дармиан забил гол в свои ворота.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 31 очко за 14 матчей. «Парма» заработала 15 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 32 очка за 14 игр.

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