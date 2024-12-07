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Нападающий «Спартака» Угальде назвал самые запомнившиеся голы в РПЛ

Нападающий «Спартака» Угальде назвал самые запомнившиеся голы в РПЛ
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о самых запомнившихся голах в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне очень понравился гол «Факелу», когда Рябчук в касание эффектно сумел вывести меня на удар. И, конечно, выделю свой первый мяч в чемпионате — «Химкам» с передачи Бонгонда», — приводит слова Угальде официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 17 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и оформил две голевые передачи. Также на счету костариканского нападающего четыре игры и один гол в Фонбет Кубке России.

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