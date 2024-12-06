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Глава Федерации футбола Франции: знаю, люди хотят, чтобы Зидан возглавил сборную

Глава Федерации футбола Франции: знаю, люди хотят, чтобы Зидан возглавил сборную
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал ранее появлявшуюся в СМИ информацию, что Зинедин Зидан может сменить Дидье Дешама на посту главного тренера «трёхцветных».

«Говорят ли люди со мной о Зидане? Я бы солгал, если бы сказал, что со мной никто об этом не общается. Не буду этого отрицать. Прекрасно вижу, что есть спрос на это [на Зидана во главе сборной Франции], я не слепой», — приводит слова Диалло AS со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, слухи о возможном назначении Зидана на пост главного тренера сборной Франции стали активно появляться после чемпионата мира 2022 года. Сообщалось, что экс-наставник «Реала» был готов возглавить «трёхцветных».

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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