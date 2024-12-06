Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Степашин высказался о возвращении российских клубов и сборной на международную арену

Степашин высказался о возвращении российских клубов и сборной на международную арену
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о возможности возвращения команд Российской Премьер-Лиги и национальной команды России в международные соревнования.

— Видите вероятность возвращения?
— Когда закончится СВО, тогда и вернёмся. Пока идут боевые действия, сами понимаете.

— Паузы между окончанием СВО и возвращением не будет?
— Думаю, через год. Все прекрасно всё понимают. Даже те, кто пытается работать против нас. Давайте проверим мои слова, — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
«Мама говорила: «Как ни посмотрю, ты постоянно с шампанским». Сутормин — о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android