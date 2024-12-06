Степашин высказался о возвращении российских клубов и сборной на международную арену

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о возможности возвращения команд Российской Премьер-Лиги и национальной команды России в международные соревнования.

— Видите вероятность возвращения?

— Когда закончится СВО, тогда и вернёмся. Пока идут боевые действия, сами понимаете.

— Паузы между окончанием СВО и возвращением не будет?

— Думаю, через год. Все прекрасно всё понимают. Даже те, кто пытается работать против нас. Давайте проверим мои слова, — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.