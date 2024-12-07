Результаты матчей Ла Лиги 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, состоялся стартовый матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Испании 6 декабря:

«Сельта» — «Мальорка» — 2:0.

В составе «Сельты» отличились Уго Альварес и Яго Аспас. На 74-й минуте был удалён защитник гостей Антонио Раильо.

«Сельта» занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры сезона-2024/2025. Команда набрала 21 очко за 16 матчей. «Мальорка» располагается на шестой строчке, заработав 24 очка за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 37 очков.