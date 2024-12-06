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Нападающий «Аль-Насра» Роналду высказался о поражении в матче с «Аль-Иттихадом»

Нападающий «Аль-Насра» Роналду высказался о поражении в матче с «Аль-Иттихадом»
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о матче 13-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттихадом» (1:2). Нападающий отметился забитым голом на 57-й минуте. Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 13-й тур
06 декабря 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Бензема – 55'     1:1 Роналду – 57'     2:1 Бергвейн – 90+1'    

«Мы вернёмся сильнее», — написал Роналду в социальной сети.

На 55-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема открыл счёт. Ответный гол «Аль-Насра» спустя две минуты забил форвард Криштиану Роналду. Победный мяч хозяев на 90+1-й минуте оформил Стивен Бергвейн — 2:1.

После 13 сыгранных встреч «Аль-Наср» располагается на четвёртой строчке, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Стефано Пиоли встретятся с «Аль-Ахдудом». Матч состоится 9 января, начало — в 20:00 мск.

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