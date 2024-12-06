Дэвид готов стать сменщиком Левандовского в «Барселоне» — Sport.es

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид мечтает перейти в «Барселону» и готов быть сменщиком для 36-летнего Роберта Левандовского в первое время. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, общая сумма сделки по подписанию канадского футболиста, чей контракт с «Лиллем» закончится грядущим летом, составит € 80 млн. Сюда входят бонус за заключение трудового соглашения, заработная плата, рассчитанная на следующие пять сезонов, а также комиссия для окружения нападающего. Подчёркивается, что в «Барселоне» считают данную сумму приемлемой, хотя и готовы рассмотреть другие альтернативы для Левандовского.

В нынешнем сезоне Дэвид принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.

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