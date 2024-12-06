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Стала известна позиция Флика по будущему Френки де Йонга в клубе

Стала известна позиция Флика по будущему Френки де Йонга в клубе
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что клуб должен сделать всё возможное, чтобы удержать полузащитника Френки де Йонга, чей контракт заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий специалист убеждён в качествах нидерландского футболиста и считает, что он способен стать ключевым игроком для команды после того, как залечит травму лодыжки.

В свою очередь, руководству каталонского клуба не нравится, что де Йонг не торопится отвечать на его предложение о продлении контракта. Подчёркивается, что в случае, если полузащитник не пролонгирует трудовое соглашение, то «Барселона» будет готова продать его грядущим летом за небольшие деньги, чтобы не отпускать бесплатно следующим.

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