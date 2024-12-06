«Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за подписание Хави Симонса — The Athletic

«Арсенал» и «Ливерпуль» составят друг другу конкуренцию в борьбе за 21-летнего полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, арендованного до конца нынешнего сезона «Лейпцигом». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, парижский клуб хочет сохранить нидерландского футболиста в клубе, однако решение о его будущем будет принято главным тренером команды Луисом Энрике по окончании нынешнего сезона. В случае если Симонс не пригодится испанскому специалисту, то «ПСЖ» рассмотрит предложения по нему от других клубов в размере более € 80 млн.

В нынешнем сезоне Симонс принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: