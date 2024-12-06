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Зидан не согласится стать временным тренером «Реала» в случае увольнения Анчелотти — SER

Зидан не согласится стать временным тренером «Реала» в случае увольнения Анчелотти — SER
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На текущий момент в мадридском «Реале» продолжают рассматривать различные варианты на случай увольнения главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, «сливочные» хотят, чтобы летом 2025 года клуб возглавил нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо. До этого момента в испанском гранде могут назначить временно исполняющего обязанности тренера. На эту роль рассматриваются директор «Реала» Сантьяго Солари, тренер молодёжной команды Рауль Гонсалес, а также Зинедин Зидан, ранее уже возглавлявший команду.

При этом подчёркивается, что сам Зидан не согласится на роль временно исполняющего обязанности главного тренера. Французский футболист рассмотрит вариант с возвращением в «Реал», если клуб откажется от идеи приглашения Алонсо грядущим летом.

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