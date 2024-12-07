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«Штутгарт» победил «Унион», уступая со счётом 0:2 по ходу матча Бундеслиги

«Штутгарт» победил «Унион», уступая со счётом 0:2 по ходу матча Бундеслиги
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Завершился матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Унион». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 2
Унион
Берлин
0:1 Дуки – 37'     0:2 Сков – 48'     1:2 Вольтемаде – 51'     2:2 Вольтемаде – 59'     3:2 Каразор – 69'    

На 37-й минуте счёт во встрече открыл защитник гостей Данило Дуки. На 48-й минуте полузащитник Роберт Сков укрепил преимущество «Униона». В начале второго тайма нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде отыграл один мяч. На 59-й минуте Вольтемаде оформил дубль, восстановив равновесие. На 69-й минуте полузащитник Атакан Каразор вывел хозяев вперёд.

«Штутгарт» занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Унион» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 30 очков за 12 игр.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги

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