Завершился матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Унион». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 37-й минуте счёт во встрече открыл защитник гостей Данило Дуки. На 48-й минуте полузащитник Роберт Сков укрепил преимущество «Униона». В начале второго тайма нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде отыграл один мяч. На 59-й минуте Вольтемаде оформил дубль, восстановив равновесие. На 69-й минуте полузащитник Атакан Каразор вывел хозяев вперёд.

«Штутгарт» занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 20 очков за 13 матчей. «Унион» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 30 очков за 12 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: