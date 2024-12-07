«Аталанта» обыграла «Милан» и возглавила таблицу Серии А

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» из Бергамо и «Милан». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе открыл счёт. Ответный мяч «Милана» на 22-й минуте забил нападающий Альваро Мората. Победный мяч хозяев на 87-й минуте оформил форвард Адемола Лукман — 2:1.

После 15 сыгранных матчей «Аталанта» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 34 очка. «Милан» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 22 очка.