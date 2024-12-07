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Результаты матчей чемпионата Германии 6 декабря

Результаты матчей чемпионата Германии 6 декабря
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6 декабря в 13-м туре немецкой Бундеслиги был сыграна одна встреча. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день:

  • «Штутгарт» - «Унион» — 3:2.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 30 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается франкфуртский «Айнтрахт», который заработал 26 очка в 12 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии леверкузенский «Байер», набравший 23 очка после 12 игр.

На момент выхода новости в зоне вылета располагаются «Бохум» (2), «Хольштайн» (5) и «Хайденхайм» (10).

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