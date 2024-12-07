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Матч АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем» может быть перенесён из-за урагана

Матч АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем» может быть перенесён из-за урагана
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«Эвертон» и «Ливерпуль» выпустили заявления в преддверии очного матча команд в 15-м туре английской Премьер-лиги, в которых попросили болельщиков выделить дополнительное время на поездку до стадиона «Гудисон Парк», где пройдёт игра, а также быть более бдительными в связи со штурмовым предупреждением от метеорологической службы Мерсисайда.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ожидается, что предупреждение о сильном ветре будет действовать до шести утра воскресенья (8 декабря). Вероятны порывы ветра от 80 до 90 км/ч. При этом в Чемпионшипе уже приняли решение перенести матч между «Плимутом» и «Оксфорд Юнайтед» из-за тяжёлых погодных условий. Также отменены некоторые игры в Уэльсе.

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