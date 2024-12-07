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Осер — ПСЖ, результат матча 14-го тура Лиги 1, счёт 0:0, 6 декабря 2024 года

«ПСЖ» без Сафонова сыграл вничью с «Осером» в матче 14-го тура Лиги 1
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Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Осер» и «Пари Сен-Жермен». Игра проходила на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр (Франция). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
06 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 14 сыгранных матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 34 очка. «Осер» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 20 очков. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Лионом» (15 декабря), а «Осер» — с «Лансом» (14 декабря).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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