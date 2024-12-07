Квеквескири рассказал, за счёт чего «Факел» сохранил место в РПЛ в сезоне-2022/2023

Опорный полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири назвал козыри своей команды, которые помогли ей сохранить место в РПЛ в первом сезоне после возвращения в элитный дивизион.

«Когда «Факел» выходил в РПЛ игроками, выступавшими до этого только в Первой лиге, казалось, что в РПЛ ничего такого нет, в ней могут играть все. На самом деле это абсолютно не так. Главное – скорости РПЛ. В Первой лиге было несколько секунд на принятие решения, в РПЛ такой роскоши нет. Но у нас были другие козыри – эмоции и самоотдача. В основном на них мы и доехали до стыков и сохранения места в РПЛ. Плюс нас многие недооценивали», — приводит слова Квеквескири Sports.ru.

В сезоне-2022/2023 «Факел» выступил в РПЛ впервые после вылета из высшей лиги в 2001 году. Набрав 30 очков в 30 встречах, воронежцы заняли 14-е место и отстояли право играть в элитном дивизионе в стыковых матчах с красноярским «Енисеем» — 1:0, 2:0.

В текущем сезоне «Факел» набрал 14 очков в 17 встречах и так же занимает в турнирной таблице 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей.

Видео: Болельщики «Факела» приехали провожать команду на стадион: