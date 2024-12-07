Гвардиола прокомментировал резкую реакцию Моуринью на своё заявление

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал резкую реакцию наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью на своё заявление. Ранее испанец сравнил количество своих побед в чемпионате Англии с количеством чемпионств португальца, однако последний напомнил о расследовании в отношении «горожан», подвергнув сомнению честность завоёванных наград.

«Мне очень жаль, если я его обидел. Но это была всего лишь шутка. Дело в том, что у меня шесть титулов, а у него – три. Таковы факты.

Жозе – ещё один человек в огромном списке тех, кто хочет видеть «Манчестер Сити» в Первой лиге. Но я бы сказал ему, что мы не можем считаться виновными, пока вина не доказана. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, «горожане» обвиняются в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год. Предполагается, что «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты. В данный момент проходят слушания о 115 предполагаемых финансовых нарушениях клуба.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: