Квеквескири объяснил причины провала «Факела» на старте текущего сезона РПЛ

Опорный полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, в чём причины слабого старта воронежцев в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне-2024/2025.

– Что произошло на старте этого сезона, когда вы набрали одно очко за пять туров?

– Мы провалились. Немного повезло, что восемь команд находятся рядом: пара побед – и можно оказаться в середине таблицы. Сейчас к нам вернулась игра, мы выдерживаем ритм, чего не было в первых пяти-шести турах.

– Когда ты понял, что этот сезон будет самым тяжёлым?

– После двух-трёх туров. У «Факела» была самоуспокоенность: «Мы третий год в лиге, по-любому снова останемся». Это чувство было и у меня. Ошибки, которые я допускал в первых пяти турах, не допускал пять лет, — приводит слова Квеквескири Sports.ru.

«Факел» набрал 14 очков в 17 матчах РПЛ и занимает в турнирной таблице 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей, при этом отставание от занимающего девятую строчку таблицы тольяттинского «Акрона» составляет пять очков. На счету воронежцев две победы — в 6-м и 12-м турах, в пяти стартовых матчах текущего чемпионата России «Факел» набрал одно очко.

Видео: Игроки «Факела» поют «Туман» после победы над ЦСКА