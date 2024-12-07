Нино высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Крыльев Советов»

Бразильский центральный защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос о причинах поражения сине-бело-голубых в домашнем матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

«В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить. Действительно, у нас было в два или три раза больше шансов забить, они были гораздо более очевидные, чем те, что реализовали «Крылья», но нам не удалось воспользоваться ими. Это послужит нам уроком: как команда мы должны продолжать совершенствоваться, чтобы добиваться необходимых побед», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

1 декабря «Зенит» со счётом 2:3 уступил на своём поле самарским «Крыльям Советов», при этом петербуржцы превзошли волжан по количеству ударов по воротам — 22 (семь в створ) против 10 (шесть в створ) — и показателю ожидаемых голов xG — 3,78 против 1,69 по данным РУСТАТ.

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