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Ари ответил на вопрос об интересе «Торпедо» к Погба

Ари ответил на вопрос об интересе «Торпедо» к Погба
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Спортивный директор «Торпедо» Ари опроверг информацию об интересе московского клуба к французскому полузащитнику Полю Погба.

«Я поддерживаю отношения со многими большими футболистами и агентами, но в данном случае разговор был в другом ключе, который потом перевернули так, как все увидели. Но все посмеялись», — сказал Ари в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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