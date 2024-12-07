Ари ответил на вопрос об интересе «Торпедо» к Погба

Спортивный директор «Торпедо» Ари опроверг информацию об интересе московского клуба к французскому полузащитнику Полю Погба.

«Я поддерживаю отношения со многими большими футболистами и агентами, но в данном случае разговор был в другом ключе, который потом перевернули так, как все увидели. Но все посмеялись», — сказал Ари в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Погба станцевал с травмированным коленом: