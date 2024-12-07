Роналдо высказался о неудачах Мбаппе в «Реале»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо высказался о неудачных выступлениях французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«В футболе может произойти что угодно. Не нужно слишком обращать внимание на мелкие детали. Мбаппе много значит для «Реала» и будет играть важнейшую роль», – приводит слова Роналдо Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: