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Роналдо высказался о неудачах Мбаппе в «Реале»

Роналдо высказался о неудачах Мбаппе в «Реале»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо высказался о неудачных выступлениях французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

«В футболе может произойти что угодно. Не нужно слишком обращать внимание на мелкие детали. Мбаппе много значит для «Реала» и будет играть важнейшую роль», – приводит слова Роналдо Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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